أخبار > مجلس العمل و الاستثمار اللبناني ينوه بحكمة القضاء اللبناني في رفض الادعاء على وزير سعودي
16/02/2018   7:47 م

مجلس العمل و الاستثمار اللبناني ينوه بحكمة القضاء اللبناني في رفض الادعاء على وزير سعودي

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رحب ربيع الأمين أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية بقرار قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات  الذي  قضى بعدم السير بالشكوى المقدمة  بحق وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان لانتفاء صفة المدعي للادعاء، و لتضاربها مع المصلحة اللبنانية العليا وسياسة الدولة، ولعدم اختصاص المحاكم النوعي للنظر في النزاعات والعلاقات الدولية.

وعبر الأمين عن ارتياح مجلس العمل والاستثمار اللبناني وأبناء الجالية اللبنانية في السعودية لهذا القرار؛منوهاً بالقضاء اللبناني الذي أثبت خلال يومين حكمةً ونزاهةً كبيرتين من خلال قرار القاضي عويدات، أومن خلال الحكم الذي أصدرته القاضية  جوسلين متى في قضية التعرض للسيدة مريم العذراء، والذي ألزمت بموجبه المسيئين بحفظ سورة آل عمران من القران الكريم عوضا عن سجنهم.

 

 

مجلس العمل و الاستثمار اللبناني ينوه بحكمة القضاء اللبناني في رفض الادعاء على وزير سعودي

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