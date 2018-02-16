علي القرني – الرياض
حقق أبطال التايكوندو السعودي المركز الأول في منافسات البومسي فئة الجماعي فوق 30 سنة بعد منافسة قوية ضمن بطولة تركيا الدولية المفتوحة والمصنفة بـ G1 والتي أقيمت في العاصمة التركية اسطنبول 10_14 فبراير 2018 بمشاركة أكثر من 2000 لاعب من دول العالم حيث دخل الصراع ثنائي الترجي زهير أبوالرحى ، علي المدلي .ولاعب الهدى جهاد البحارنة الذي فاز ايضا بالمركز الثالث في منافسات الفردي مع زميله المدلي الذي حل رابعاً . من جانباً آخر وعلى المستوى التحكيمي خاض 6 حكام دوليين الدورة الدولية لحكام الكاروجي وهم أحمد الحياني ونايف الغامدي وغازي الغانم وسعد الشهراني وفتح الدين القوزي ومحمد الدكان ،من جانبه رفع رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري التهنئة لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الاستاذ تركي ال الشيخ ونائبه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وأكد أن الاتحاد حريص للنهوض باللعبة لأفضل المؤشرات من خلال مشاركات المنتخبات والأندية على الصعيد المحلي والخارجي .