ووهان (شينخوا) أعلنت مجموعة من الباحثين بمعهد ووهان لعلوم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، تمكنها من تطوير لقاح جديد لمكافحة الإنفلونزا من خلال تقنية النانوتكنولوجي.
وقال تسوي تسونغ تشيانغ، قائد المجموعة البحثية، إن لقاح النانو الأنفي يمكن أن يستهدف مجموعة واسعة من فيروسات الإنفلونزا ويولد استجابات قوية لجهاز المناعة.
وأوضح تسوي “في دراستنا، عمل لقاح النانو الأنفي بشكل جيد ضد الإصابة بفيروسي إتش1إن1 وإتش9إن2 لدى الفئران”.
وأضاف “النتائج تشي بأن لقاح جسيمات النانو ( 3إم2إي-آر.إتش.إف) يعد لقاحا واعدا لا يتطلب الوخز بالحقن ويتم تناوله عن طريق الأنف ويوفر حماية شاملة من الإنفلونزا”.
وتم اتخاذ تدابير في سائر أرجاء الصين للسيطرة على تفشي الإصابة بالإنفلونزا خلال فصل الشتاء. وقال خبراء إن معدلات الإصابة بالإنفلونزا هذا الشتاء ارتفعت بواقع 71 بالمئة عن المتوسط خلال ذات الفترة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، مع ارتفاع حاد في معدلات إصابة الأطفال.
كما تشير تقارير إلى تفشي الإصابة بالإنفلونزا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وإيطاليا وشمال أفريقيا واليابان وجمهورية كوريا، وذلك منذ شتاء العام الماضي.