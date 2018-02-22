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لا يزال هناك قانون في السعودية يلزم النساء بارتداء “العباءة”، وهي زي يغطي جميع أجزاء الجسم
تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة أسبوع الموضة العربي، وهو الحدث الذي ينظم في المملكة للمرة الأولى، وفقا لما أعلنه مجلس الموضة العربي.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من المبادرات التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقال إنها تستهدف “انطلاق عهد ثقافي جديد” في الدولة التي يسودها الاتجاه المحافظ.
ورغم الترجيحات بأن التصميمات المعروضة في أسبوع الموضة سوف يغلب عليها الالتزام بقواعد ومعايير الزي السعودي التقليدي، يُعد تنظيم هذا الحدث في حد ذاته إضافة إلى الصورة التي يسعى ولي العهد السعودي إلى رسمها عن التوجه الجديد في بلاده.
كما يعد الحدث خطوة جديدة في ظل المبادرات التي بدأها بن سلمان، إذ يأتي أسبوع الموضة بعد إقامة حفلات موسيقية عامة والإعلان عن تشغيل دور عرض السينما في السعودية.
وقال مجلس الموضة العربي على موقعه الإليكتروني الاثنين إن أسبوع الموضة العربي سوف ينعقد في الرياض في الفترة من 26 مارس/ آذار وحتى 31 من الشهر نفسه مع الاستعداد لأسبوع آخر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويشهد مركز آبكس للمؤتمرات والمعارض، الصديق للبيئة، وهو المركز الذي يتخذ شكل قرص العسل الذي صممته المهندسة المعمارية البريطانية من أصل عراقي زها حديد.
وافتتح مجلس الموضة العربي مكتبا إقليميا في العاصمة السعودية في ديسمبر/ كانون الأول وعُينت الأميرة نورا بنت فيصل رئيسا شرفيا للمكتب.
وقال البيان المنشور على الموقع الإليكتروني للمجلس إن “أول أسبوع موضة عربي يقام في الرياض لن يكون فقط مجرد حدث عالمي، لكنه سوف يكون محركا لقطاع الموضة لأن يقود قطاعات اقتصادية أخرى مثل السياحة، والضيافة، والسفر، والتجارة نحو مزيد من التقدم.”
شاركت جورجينا شابمان بمجموعات أزياء من تصميمات ماركة مارشيزا العالمية في أسبوع الموضة العربي في دبي في مايو/ أيار 2017
لكن حتى الآن لم يعلن عن المشاركين في أسبوع الموضة في الرياض، كما لم يتضح بعد إذا ما كانت المشاركات سوف تقتصر على التصميمات المعتدلة التي تتوافق مع الزي السائد في السعودية أم يقدم الحدث ما هو جديد على الثقافة السعودية.
ومن المعروف أن السعودية تلزم النساء بموجب قوانين مفعلة بقيود صارمة فيما يتعلق بالملابس، إذ تلزم المرأة في السعودية بارتداء ما يعرف “بالعباءة” التي تغطي جميع أجزاء الجسم.
وكان عبد الله المطلق، أحد كبار رجال الدين وعضو هيئة كبار العلمىي في السعودية، قال إن “ارتداء العباءة ليس فرضا على المرأة”، لكن لم يتضح بعد إذا ما كانت الحكومة السعودية سوف تغير قانون زي المرأة أم لا.
وسمحت السعودية للنساء في الفترة الأخيرة بأمور كانت محظورة عليهن لعقود؛ أبرزها السماح للمرأة بقيادة السيارات، الذي من المقرر أن يبدأ العمل به في يونيو/ حزيران المقبل، علاوة على حضور النساء مباريات كرة القدم في الملاعب السعودية.
وبدأت دبي في تنظيم أسبوع الموضة العربي حصريا، ويتوقع أن تستمر مدينة الموضة العربية نسخة موازية من هذا الحدث مع الإعداد لانطلاق النسخة السادسة من أسبوع الموضة العربي في دبي في الفترة من 9 إلى 12 مايو/ أيار المقبل.