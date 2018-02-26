الرياض – الوكاد
اذاع التلفاز السعودي الليلة صدور اوامر من الملك سلمان بن عبد العزيز اعاد بها هيكلية واسعة لامارات مناطق شلمت اعفاءات وتعيينات وكذا تعيين نواب امراء برزت فيهم شبابية الاعمار مما يشير الي تطور نوعي وكمية سيصاحب التعجيل بالتطوير والتنمية في تلك المناطق
ومن ابرز ما جاء في الاوامر الملكية تطوير وزارة الدفاع تطوير شاملا
وقد شلمت الاوامر الملكية تغييرات واسعة في قيادات القوات المسلحة شملت اعفاءات وتعيينات لقيادات من رتب عالية من ابرزها تعيين رئيس جديدا للاركان العامة وقائدا للقوات الجوية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية
وكان من ابرز التعيينات تعيين مهندس تقني مساعدا لوزيز الدفاع للشئون التنفيذية ولاول مرة تعيين امراة في منصب نائب وزير للشئون الاجتماعية
وشلمت التعيينات تعيين امناء جدد في بعض كبريات المدن السعودية