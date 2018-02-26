حث مجلس الغرف السعودية ممثلاً في مركز الترقيم السعودي شركات الأدوية بالمملكة بضرورة التسجيل بالمركز وتحديث بياناتهم وقوائم منتجاتهم، امتثالاً لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء المتعلقة بنظام التتبع الدوائي،منوهاً إلى أهمية هذا النظام بالنسبة لقطاع الدواء في التعرف على معلومات حول توافر الدواء في السوق ، وإمكانية السيطرة السريعة على الدواء في حال وجود ملاحظات، فضلاً عن معرفة انخفاض بيع الأدوية المزيفة والمهربة، ومساعدة المرضى على إيجاد بدائل مناسبة للدواء المطلوب.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مؤخراً مركز الترقيم السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء حول رقم الموقع العالمي GLN (Global Location Number) حضرها نحو 100 من ممثلي شركات ومستودعات الأدوية البشرية، حيث جرى اطلاع الحضور على آلية التسجيل في الموقع للحصول على الرقم العالمي لمنتجاتهم والمتطلبات الخاصة بذلك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة العامة للغذاء والدواء لتطبيق نظام التتبع الدوائي والتي تضمنت في مراحل سابقة ضرورة احتواء الأدوية على باركود ثنائي الأبعاء متضمناً رقم (GTIN) للدواء ورقم تسلسلي لكل عبوة، حيث سيتحتم أن يكون لكل منشأة تقوم بتصنيع أو تخزين أو توزيع المستحضرات رقم (GLN) (Global Location Number) يمكن من خلاله تحديد موقع هذه المنشأة، وإمكانية الحصول على هذا الرقم عن طريق مركز الترقيم السعودي بمجلس الغرف السعودية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري أنه سيتعين على كل مصنع محلي أو مستودع للأدوية البشرية في المملكة لاكمال حصوله على رقم (GLN) أن يقوم بتحديث بيانات التسجيل في نظام السجل الوطني للمنشآت الصيدلانية (DENR) ونظام تراخيص المنشآت (ELS) وذلك بإضافة رقم (GLN) في الخانات المخصصة لذلك، علماً أن الهيئة العامة للغذاء والدواء حددت تاريخ 28 فبراير الجاري كأخر موعد لاتمام هذه العملية.
وأشار المشاري إلى أن هذه المنظومة التي قطعت المملكة شوطاً كبيراُ في تنفيذها فيما تبقى فقط ربط الصيدليات بها،ستمكن من التعامل الفوري مع الأدوية من خلال المسح الضوئي لمصفوفة البيانات المطبوعة عليها في مرحلة التصنيع والتوزيع ، حيث تتكون كل مصفوفة بيانات (Data Matrix) من 4 أكواد مدونة على العبوة ، أولها GTIN ويعبر عن هوية المنتج وبلد تصنيعه ، ثانياً Serial Number (الرقم التسلسلي ) ويتم انتاجه داخليا بواسطة المنتج نفسه ، ثالثاً تاريخ إنتهاء الصلاحية وأخيراً رقم التشغيلة، فيما يتم تعريف كل مصنع محلي أو مستودع للأدوية البشرية من خلال اعطائهم رقم GLN ((Global Location Number ويساعد ذلك على التحكم فى موقف وحركة الأدوية التابعة لتلك المصانع والمستودعات.