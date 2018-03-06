بكین 5 مارس 2018) شینخوا) ستخفض الصین عدد الفقراء من سكان المناطق الریفیة بما یزید عن 10 ملایین نسمة آخرین، ومساعدة 8.2 ملیون نسمة من الفقراء عبر إعادة توطینھم في أماكن جدیدة، حسبما ورد في تقریر عمل الحكومة، الذي ألقاه رئیس مجلس الدولة الصیني لي كھ تشیانغ خلال الجلسة الافتتاحیة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ 13 لنواب الشعب الصیني صباح الیوم الاثنین.
وقال لي إنھ یجب علینا الدفع المعمق لمكافحة الفقر عبر تنمیة الصناعات المحلیة والتعلیم والرعاية الصحبة وحمایة البيئة الإيكولوجية، وإصلاح الحلقات الضعیفة ُ في البنى التحتیة والخدمات العامة، وتفجیر قوة محركة مولَّدة داخلیا للقضاء على الفقر. ویتعین تعزیز الدعم للمناطق الشدیدة الفقر، وإمالة الأموال المضافة حدیثا من المالیة المركزیة لمساعدة الفقراء والمدفوعات التحویلیة الخاصة بھذا المجال نحو المناطق الشدیدة الفقر.
وأشار لي إلى أنھ ینبغي تنفیذ تدابیر الضمان حسب ظروف كل عائلة وكل فرد لمساعدة المسنین والمعاقین والمصابین بأمراض خطیرة وغیرھم من الجماھیر ِصوا من الفقر في مرحلة تسویة المشاكل المستعصیة الخاصة بالتخلیص من الفقر،ُ الفقیرة المحددة. ومن الضروري مواصلة تنفیذ السیاسات المعنیة بالنسبة لمن خلّ
َ كما یجب تقدیم مساعدة فوریة لازمة للفقراء الجدد ولمن عادوا إلى الفقر بعد تخلیصھم منھ. ویتعین تحسین تنظیم الأموال الخاصة بمساعدة الفقراء وتعزیز إدارة الأداء في ھذا المجال.
وأكد لي على شن حملة خاصة لمعالجة مشاكل الفساد وأسلوب العمل في مجال مساعدة الفقراء، وتحسین أسالیب الفحص والرقابة في ھذا الصدد، مشیرا إلى أنھ یجب التمسك بالمعاییر المنفذة حالیا للقضاء على الفقر والضمان الأكید لمدى تقدمھ وجودتھ، وجعل نتائج القضاء على الفقر مقبولة لدى الجماھیر وصامدةً أمام اختبارات التاریخ.
یذكر أنھ على مدى السنوات الخمس المنصرمة، خصصت الحكومة المركزیة 280 ملیار یوان لمساعدة الفقراء من المیزانیة المركزیة. وانخفض عدد الفقراء بمایزید عن 68 ملیون نسمة، وبلغ عدد الفقراء الذین ساعدتھم البلاد عبر إعادة توطینھم في أماكن جدیدة 3.8 ملیون نسمة، وانخفضت نسبة حدوث الفقر من 2.10بالمائة إلى 1.3 بالمائة. وازداد دخل السكان بمعدل سنوي قدره 4.7 َ بالمائة، وقد فاق ذلك معدل ّ النمو الاقتصادي، مما شكل الفئة الأكبر عددا من ذوي الدخل المتوسط في العالم