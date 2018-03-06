القاهرة 2018 (شينخوا) وقعت مصر اليوم (الأحد)، مذكرة تفاهم مع الشركة (الصينية العامة للهندسة الإنشائية المحدودة)، لتصميم وإنشاء ثلاث صالات رياضية مغلقة، في إطار استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم لليد، المقررة في العام 2021.
وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط))، أن ” رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز شهدوا اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الشباب والرياضة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية المحدودة”.
وأوضحت الوكالة الرسمية، أن الشركة الصينية سوف تقوم بموجب مذكرة التفاهم بـ” تصميم وإنشاء ثلاث صالات رياضية مغلقة متعددة الأغراض فى مدن شرم الشيخ والغردقة (جنوب شرق القاهر) والأقصر (جنوب القاهرة).. وذلك في إطار استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لليد في عام 2021″.
وتشير مذكرة التفاهم إلى قيام كل من وزارة الشباب والرياضة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصريتين بتقديم دراسة الجدوى وتقرير الأثر البيئى وكذلك أية معلومات وبيانات ضرورية حتى يتسنى للشركة الصينية القيام بأعمال تصميم وهندسة وتوريد وإنشاء الصالات الرياضية الثلاثة.
وقال وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، في مؤتمر صحفي عقب توقيع مذكرة التفاهم، إن تكلفة إنشاء الصالات الثلاثة سوف تبلغ 1.8 مليار جنيه مصري (الدولار الأمريكي يعادل 17.59 جنيه مصري).
واعتبر أن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية المحدودة، لتصميم وإنشاء هذه الصالات الرياضية ” أحد أهم الأيام في تاريخ الرياضة المصرية”.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن ” بطولة العالم لكرة اليد من أهم الأحداث الرياضية العالمية، حيث ستشارك بها فرق من 24 دولة حول العالم، ويتابعها عدد كبير من الجماهير من جميع أنحاء العالم”.
وأشار إلى أن ” مصر ستستضيف هذه البطولة على خمس صالات، منها الصالة الكبرى في استاد القاهرة، وأخرى يتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الثلاث صالات التي تم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشائها في مدن توصف بأنها من أهم المقاصد السياحية في مصر”.
وأوضح أن ” مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر، التي ستقام عليها الصالات، التي ستستوعب من ستة إلى عشرة آلاف متفرج، تتميز بمقومات سياحية عالية، وبها فنادق على أعلى مستوى ومطارات دولية وشبكة طرق عالية الجودة”.
ولفت إلى أن ” الصالات الثلاث المقرر إنشاؤها لن تكون فقط لخدمة كأس العالم لكرة اليد بل ستقام عليها أيضا كافة البطولات الكبرى في باقي اللعبات الرياضية الجماعية، مثل بطولات كرة السلة والطائرة، وألعاب النزال الجماعي كالكاراتية والتايكوندو والجودو وغيرها”.
ونوه عبدالعزيز بأن ” الصالات الجديدة سيتم تمويلها بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة، والإسكان، والتخطيط، والمالية، حيث ستمول الصالة المقرر إقامتها في الأقصر بالكامل من قبل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم الانتهاء من الصالات الثلاث خلال 18 شهرا، فيما وضع في الاعتبار أن تكون تلك الصالات ذات طراز معماري متميز ما بين الفرعوني والغربي”.
وأشار إلى أن ” هذه الصالات يمكن أيضا أن تستخدم خلال الفعاليات الثقافية والجماهيرية، مثل الحفلات الموسيقية والغنائية، واستضافة الفرق العالمية، إلى جانب دورها الرياضي”.
واختتم قائلا إن ” الصالات الثلاث الجديدة، التي سيتم الانتهاء منها بحلول العام 2019، ستكون إضافة كبيرة ومهمة للبنية التحتية الرياضية في مصر”.