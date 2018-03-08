الرياض ـ علي القرني
يشارك مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة في بطولة السعودية (المفتوحة) للمبارزة في الأسلحة الثلاثة (السيف والشيش والمبارزة) التي ستنطلق يوم غد الخميس على صالة مدارس التربية النموذجية في الرياض، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
ويخوض مجلس الإدارة المنافسات تحت مسمى فريق الرواد إلى جانب 13 فريقا وهم الهدى والنهضة وعكاظ والنور والساحل والجزيرة والصواب ومدارس الرياض ومدارس العمران والوطني وارامكو الظهران وتعليم جدة وتيماء، وبلغ عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 126 لاعبا (42 سلاح المبارزة و47 سلاح الشيش و37 سلاح السيف).
وأوضح محمد المصري المدير التنفيذي في الاتحاد أن البطولة مفتوحة للاعبين سواء القدامى المعتزلين او الحاليين، مشيرا الى ان الهدف من المشاركة رفع معنويات اللاعبين والوقوف على احتياجاتهم والتواصل معهم بشكل مباشر.