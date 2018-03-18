أعرب الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الدعم المتواصل الذي يحظى به قطاع النقل العام في المملكة ومنه مشروع قطار الحرمين السريع. بعد استقلاله قطار الحرمين ضمن رحلة المسار الكامل إلى محطة الرصيفة بمكة المكرمة، وأدائه صلاة الجمعة في المسجد الحرام
وأضاف أن خادم الحرمين ينوي استقلال قطار الحرمين السريع في المستقبل القريب عند زيارته للمدينة المنورة أو مغادرته منها إلى مكة المكرمة.
وقال: مشروع قطار الحرمين السريع يعكس دور المملكة ومستوى الاهتمام الكبير ومراحل التطوير التي تشهدها المدينتان المقدستان في كافة المجالات كما أن ذلك المشروع يأتي امتداداً لدورها الرائد في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف بكفاءة واقتدار.
وأضاف: إن قطار الحرمين السريع بات اليوم إحدى وسائل النقل الآمنة والمهمة التي ستعمل على تعزيز الانسيابية في تنقلات زوار الحرمين الشريفين من خلال السكة الحديدية الرابطة بين المدينتين المقدستين.
ويعمل قطار الحرمين بالطاقة الكهربائية وله مسار يشتمل على خمس محطات للركاب، وله القدرة على قطع المسافات بسرعة عالية تقدر بأكثر من 300 كلم في الساعة، كما أن الطاقة الاستيعابية للمشروع تبلغ 60 مليون راكب سنوياً.