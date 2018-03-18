تشانغشا 16 مارس 2018 (شينخوا) كشف ناشر صيني يوم الخميس أنه قد تلقى طلبات جديدة لنشر أكثر من مليون نسخة من أعمال ستيفن هوكينج بعد وفاة عالم الفيزياء البريطاني الشهير في 14 مارس .
وقالت سون قوي جيون، محرر في دار هونان للعلوم والتقنية ، إن وفاة العالم الشهير سلطت المزيد من الأضواء على أعماله ، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الطلبات على نسخ جديدة من كتبه .
وتوفي عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينج بسلام أثناء نومه في منزله بالمدينة الجامعية في كامبردج في الساعات الأولى من صباح يوم 14 مارس عن عمر يناهز 76 عاما، حسبما ذكر متحدث باسم العائلة.
وقد عرفت دار هونان للعلوم والتقنية وهي الناشر الوحيد للنسخ الصينية لأعمال هوكينج في الصين، عرفت الكتاب الأكثر مبيعا لهوكينج “تاريخ موجز للزمن ” بالقراء الصينيين في عام 1992 ، كما استمرت الدار بنشر 10 كتب له في 26 سنة بعد ذلك .
وذكرت سون أن كتاب “تاريخ موجز للزمن” قد نشر لأكثر من 30 مرة وحظي بشعبية عالية بين القراء الصينيين”، وقد عملت سون كمسؤولة عن نشر أعمال هوكينج منذ عام 1999 .
وظلت تتلقى مؤلفات هوكينج ترحيبات حارة في الصين ، حيث وقع كثير من القراء الصينيين في حب العلوم بعد قراءة كتبه .
وفي هذا الصدد، تخطط الدار لنشر مزيد من أعمال هوكينج في المستقبل لمساعدة القراء الصينيين على التعرف بشكل شامل على فكر العالم الشهير وشخصيته الجذابة .
وكان هوكينج من أبرز علماء الفيزياء في التاريخ المعاصر، وهو معروف بفضل ابحاثه النظرية في العلاقات بين الثقوب السوداء، كما ألف عددا من الكتب الأكثر مبيعا في العلوم على الرغم من ارتباطه بكرسي متحرك منذ إصابته بمرض انتكاسي عصبي حركي في 1963 .
وحقق هوكينج انجازا جديدا في القوانين الأساسية التي تحكم العالم، بينها اكتشاف أن الثقوب السوداء لديها حرارة وتنتج إشعاعا، النظرية المعروفة الآن بإشعاع هوكينج.
وفي نفس الوقت شرح أيضا العديد من النظريات العلمية المعقدة لجمهور أكبر عن طريق كتب شهيرة، وكان كتاب (تاريخ موجز للزمن) هو الأكثر مبيعا، وفقا لما جاء في النعي الذي نشرته جامعة كامبردج على موقعها الإلكتروني.