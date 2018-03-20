في إطار سعيها لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات وتمكين عملائها من استخدام البيانات الإحصائية والاطلاع عليها وفق احتياجاتهم، أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa خدمة “الخريطة التفاعلية” لدليل الخدمات الذي أصدرته الهيئة مؤخرا، والذي يُعد المرجع الرسمي الموحَّد للخدمات المتوفرة في مناطق المملكة المختلفة على مستوى مُدنها وقُراها
وتعتبر الخريطة التفاعلية أداة تقنية تستعرض البيانات الإحصائية من خلال الربط بين البيانات الاحصائية والموقع الجغرافي لتوضح انتشار الخدمات على خريطة تفاعلية للمملكة ما يعطي قيمة مضافة لمستخدم الخريطة التفاعلية كونها تتيح امكانيات عمل التساؤلات المنطقية وكذلك التحليلات المكانية على قاعدة بيانات الخدمات، وتمكن المستخدم من الوصول للبيان الإحصائي ذات الموقع الجغرافي لتقديم المعلومة برؤية واضحة لشكل التوزيعات المختلفة للخدمات على مستوى المملكة.
وتوفر الخريطة التفاعلية البيانات الأساسية للمخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار وذلك وفقا للمسميات في المناطق الادارية، اعتماداً على تصنيف البيانات في خمس مجموعات رئيسية تشمل، خدمات الصحة ، الخدمات التعليم، خدمات التعليم العالي ، الخدمات العامة ، والتقارير الإحصائية للخدمات، إذ يمكن للخريطة استعراض تفاصيل كل خدمة وفقا لمحدد الخدمات الذي يتيح للمستخدم عمل بحث من خلال تحديد المسميات التي تحتوي على خدمة محددة في دائرة بحث محدده , او تحديد اقرب مسمى سكاني على الخريطة , كما تتيح امكانيات عرض توزيع الخدمات طبقا لنوع الخدمة او للمناطق الادارية، وتشمل ايضاً على “حاسبة الخدمات” وهي اداة لعمل تساؤلات منطقية على قاعدة البيانات ، وتمكن حاسبة الخدمات من عمل بحث منطقي في جميع عناصر قاعدة البيانات مع امكانيات استعراض النتائج على الخريطة لفهم شكل التوزيعات الجيومكانية لأي بحث و امكانيات استخراج النتائج على ملف اكسيل.
وتتيح الخريطة التفاعلية استعراض اجماليات الخدمات المقدمة وعناصرها وتوزيعاتها على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق الادارية، موضحة برسوم بيانية وخرائط جغرافية ، كما تتيح الخريطة تطبيق يعنى بإصدار تقارير إحصائية للخدمات المختلفة على مستوى المنطقة الإدارية او المحافظة او المركز او المسمى السكاني طبقا لاحتياجات المستخدم مع امكانية توفر طباعة تقرير لنتائج البحث.