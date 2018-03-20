هناء المحمدي
تنطلق في مدينة الكويت فعاليات “ملتقى الكويت للاستثمار 2018” على مدار يومي 20 و21 مارس، الحدث الدولي الاستثماري الرائد الذي يهدف إلى تسليط الضوء على ما توفره دولة الكويت من فرص استثمارية فريدة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار أمريكي وتعود بعائدات مجزية وطويلة الأمد للمستثمرين. وتأتي هذه الفرص في إطار الشراكات الاستثمارية والصفقات الاستراتيجية التي تطلقها دولة الكويت في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النفط والغاز، الطاقة المتجددة، الكهرباء والماء، التنمية الحضرية والإسكان، الرعاية الصحية، التعليم، النقل، السياحة، إضافة إلى مشروع منطقة “الشمال”.
- دعماً لرؤية الكويت 2035، الملتقى يؤكد عزم الكويت على مواصلة دفع عجلة تحولها إلى مركز مالي وتجاري عالمي المستوى
- الكويت ترحب بالمستثمرين للمشاركة بمشاريع تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار في قطاعات رئيسية تشمل: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النفط والغاز، الطاقة المتجددة، الكهرباء والماء، التنمية الحضرية والإسكان، الرعاية الصحية، التعليم، النقل، السياحة، إضافة إلى تطوير منطقة “الشمال” عبر مشروع “مدينة الحرير” الضخم
- سيشهد الحدث الكشف عن عدة صفقات جديدة في قطاعات تشهد نمواً قوياً
- فرصة لاغتنام ما توفره الكويت من سوق حيوية آمنة ومفتوحة ونمو اقتصادي كلي متميز، وتصنيفات سيادية قوية للاستثمار، ومهارات واسعة تقترن بإطار عمل سياسي مواتي وقوانين جديدة للاستثمارات الأجنبية