بكين (شينخوا) قالت مصلحة الدولة للتراث الثقافي إن الصين سترسل خمسة آثاريين إلى المملكة العربية السعودية يوم الاثنين المقبل للمشاركة في أعمال البحث والتنقيب لأطلال موقع “السرين”.
وأضافت المصلحة ان ستة آثاريين سعوديين سيعملون مع نظرائهم الصينيين في موقع أطلال “السرين” المينائي السعودي الواقع على البحر الأحمر ، لمدة تستغرق عشرين يوما.
وستجري أعمال البحث والاستكشاف الأثري باستخدام تكنولوجيات متقدمة تشمل التصوير الجوي باستخدام الطائرات دون طيار، والمسح الرقمي ورسم الخرائط، والأنماط ثلاثية الأبعاد وغيرها .
وتعتبر هذه المرة الأولى التي ترسل فيها الصين فريقا آثاريا للقيام بأعمال آثارية منظمة في دولة عربية، وذلك بعد أن وقعت الصين والمملكة العربية السعودية اتفاقا للقيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب الأثري في شهر ديسمبر من العام 2016.
ويوجد موقع “السرين” الأثري في جنوب غربي شبه الجزيرة العربية، وكان موقعا مزدهرا خلال الفترة الممتدة ما بين القرنين التاسع والثالث عشر الميلاديين