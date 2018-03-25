تعتبر الغرف التجارية والصناعية من أقدم وأعرق مؤسسات المجتمع المدني في السعودية والأكثر حيوية ونشاطاً وديمقراطية، حتى حلت رؤية المملكة 2030 لتعزز دور الغرف التجارية والقطاع الخاص وتمكن لدور المرأة وترتقي به، فكان نصيب محافظة الخرج كبيراً .
حيث حظيت الغرفة التجارية والصناعية بالخرج بتبوء السيدة آيات أبو سليمان بمنصب نائبة رئيس الغرفة ، وبذلك تبؤت أول منصب نائبة رئيس على مستوى الغرف السعودية ، ويأتي ذلك في إطار دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وتمكين المرأة السعودية وإبراز دور سيدات الاعمال في خدمة قطاع الاعمال على مستوى المملكة العربية السعودية وتعزيز قدرات المرأة وإفساح المجال لأعمالها ونشاطاتها لتحقيق أهدافها وطموحاتها التي حققت إنجازات كبيرة على الصعيدين العلمي والعملي .
يعتبر يوم الثلاثاء 25 جمادى الاخرة 1439هـ يوماً تاريخياً للغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الخرج ، حيث تم تنصيب الأستاذة آيات بنت أحمد أبو سليمان نائبةً لرئيس مجلس الإدارة بإجماع أصوات الأعضاء حيث تعد أول امرأة تشغل هذا المنصب بمجالس الغرف السعودية من تاريخ نشأتها, وتعتبر آيات أبو سليمان ، من القيادات الشابة والطموحة وصاحبة فكر وإدارة متقدمة .
كما حظي مجلس إدارة مجلس غرفة الخرج بمجلس إدارة شاب ذو تأهيل وكفاءة عالية ضم كل من الاستاذ عماش بن الدفين السبيعي رئيساً والمهندس محمد بن إبراهيم العييناء نائباً للرئيس والاستاذة آيات بنت أحمد أبو سليمان نائبة للرئيس والمهندس عبدالعزيز بن ربيع الخواجي عضو مجلس الادارة وممثل للغرفة لدى مجلس الغرف السعودية وعضوية الاستاذ خالد بن عايض الجعيدي والاستاذ سلطان بن مضحي القريني والاستاذ عبدالعزيز بن قطين العتيبي والاستاذ مشعل بن صالح الجعيدي والاستاذة هيا بنت محمد الجبرين .