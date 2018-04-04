واس (القاهرة) قلد رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان «وشاح النيل»، خلال استقباله له بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا للمملكة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن الرئيس السيسي منح ً الوزير قطان وشاح النيل لجهوده في دعم العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر خلال سنوات عمله سفيرا للمملكة ً في مصر، فضلا عن الإسهام في تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين، وأوضح أن وزير الدولة للشؤون الأفريقية نقل إلى الرئيس المصري تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن قطان شدد على قوة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
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