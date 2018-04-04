تنظم وزارة التجارة والصناعة ملتقى عمان الاقتصادي في دورته السادسة خلال الفترة 29 – 30 أبريل 2018 في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمحافظة مسقط، بالتعاون مع شركة الاقتصاد والأعمال.
ويأتي الملتقى تزامنا مع التوقعات الاقتصاديةالذي تشهد فيه تحسنا ملموسا ، وزيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والرعاية الصحية، والإسكان، والتعليم، في محاولة مستمرة لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد. ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى حوالي 500 مشارك من المسؤولين والمستثمرين والمختصين من القطاعين العام والخاص في السلطنة ودول الجوار.
ويهدف ملتقى عمان الاقتصادي السادس بتسليط الضوء على أبرز المشاريع التنموية والسياسات الحكومية، كما يتم تخصيص عدة جلسات لبحث الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات الاقتصادية وأبرزها الموانئ واللوجستيات، والقطاع العقاري، والقطاع المصرفي، والقطاع الصحي، والاستثمارات المحلية والخارجية.
ويتضمن برنامج الملتقى عدداً من المحاور أبرزهاآفاق الاقتصاد العماني في ظل تعافي الاقتصاد العالمي ، والأهمية الاستراتيجية للموانئ في إرساء اقتصاد مستدام ، والدقمكمركز لوجستي وسياحي وصناعي متكامل، وتنويع المحافظ الاستثمارية الخاصة والسيادية في الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك التكنولوجيا المالية((Fintechومستقبل الصناعة المصرفية، وتمويل مشاريع البنى الأساسية والمشاريع العقارية، وآفاق الاستثمار في القطاع العقاري. كما سيتطرق الملتقى إلى تطوير الاستثمار في القطاع الصحي في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآفاق النمو في قطاع التأمين في السلطنة.
وقد نجح ملتقى عمان الاقتصادي خلال الدورات السابقة في أداء دوره كمنصة رئيسية وفاعلة للتبادل والتلاقي بين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبين المستثمر المحلي والأجنبي.