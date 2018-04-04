التقى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بمكتبهسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف، وبحث معه تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الدولتين، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري.
وأشاد رئيس مجلس الغرف السعودية في مستهل اللقاء بمتانة العلاقات بين المملكة وروسيا وأهميتها والتي تشهد تطوراً ملموساً،منوهاً بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- إلى روسيا العام الماضي والنتائج الايجابية التي حققتها على صعيد تعزيز الثقة والشراكة التجارية وتحفيز الاستثمار المشترك وانشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم المشروعات المشتركة وبخاصة لفئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما شدد على أهمية أن يضطلع قطاعي الأعمال السعودي والروسي بدور فاعل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يلبي طموحات القيادتين والشعبين وذلك من خلال تفعيل مجلس الأعمال المشترك للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
من جانبه أعرب سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوفعن سعادته بتنامي العلاقات التجارية بين المملكة وروسيا،مشيداً بما حققته زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا من نتائج ايجابية وقوة دفع كبيرة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ، معرباً عن تطلعه في أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون التجاري في ضوء الفرص الكبيرة المتاحة واضطلاع مجلس الأعمال السعودي الروسي المشترك بدور أكثر فاعلية في تعزيز التبادل التجاري والاستتثماري بما يحاكي التطلعات المشتركة.
ووجه السفير الروسي الدعوة لقطاع الأعمال السعودي للمشاركة في المعرض العربي الرابع “أرابيا إيكسبو” في مدينة موسكو خلال الفترة 23-27 أبريل 2018، وهو معرض يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعالم العربي، والاطلاع على الفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة التجارية بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء شكر رئيسمجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحيسفير جمهورية روسيا الاتحاديةعلى زيارته للمجلس واهتمامه الواضح بالعلاقات الاقتصادية