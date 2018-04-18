بكين (شينخوا) سيعرض معرض الرعاية واعادة التأهيل الصيني 2018 منتجات للصحة وإعادة التأهيل عن طريق استخدام البيولوجيا الالكترونية الذكية وروبوتات يمكن ارتداؤها في أكتوبر في بكين.
وذكر الاتحاد الصيني للمعاقين أن المعرض سيعقد من 11 إلى 13 أكتوبر وسيحضره ما يزيد على 350 شركة ومنظمة من 22 دولة ومنطقة.
وهناك أكثر من85 مليون شخص معاق و40 مليون شخص كبير السن في الصين يحتاجون الرعاية الطبية وأدوات مساعدة، كما أن هناك أكبر طلب على المنتجات المساعدة في الصين التى تعد سوقا كبيرا لهذه الصناعة، وفقا لما قال لي شي رئيس مركز الأجهزة والتكنولوجيا المساعدة للاشخاص المعاقين.
وذكرت وثيقة حول تسريع تنمية إعادة التأهيل وصناعة الأدوات المساعدة نشرها مجلس الدولة عام 2016 ،أن صناعة الأجهزة المساعدة في الصين ستصل إلى 700 مليار يوان (110.6 مليار دولار أمريكي) عام 2020.
وأصبح معرض الرعاية وإعادة التاهيل الذي بدأ عام 2007 منصة لعرض أحدث أنواع التكنولوجيا ومنتجات الرعاية للأشخاص المعاقين وكبار السن في العالم