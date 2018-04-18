أديس أبابا (شينخوا) قال وزير المالية في جيبوتي إلياس دواله في مقابلة حديثة مع وسائل الإعلام إن حكومة بلاده ترحب بمشاركة الصين الكبرى في مسيرة البلاد لتطوير موانئها.
وأنهت جيبوتي تعاونها مع شركة موانيء دبي العالمية التي كانت مكلفة بتسيير محطة دوراله للحاويات بسبب نزاع وتوصلت لاتفاق مع شركة ((باسيفيك انترناشونال لاينز ليميتد)) ومقرها سنغافورة لتعزيز تجارة الشحن بالميناء.
وفي أغسطس الماضي، وقعت شركة ((باسيفيك انترناشونال لاينز ليميتد)) اتفاقية شراكة مع شركة ((تشاينا مرشانتس بورت هولدينجز)) لفتح أسواق جديدة في آسيا.
وفي الوقت ذاته، رفض دواله المخاوف الأمريكية من خسارة الوصول لميناء دوراله وقال إنه من المضحك تخيل أن الصين ستقيد أو تمنع الدخول الأمريكي لدوراله نتيجة للاتفاق.
وقال إن “تنمية جيبوتي بحاجة لكل أصدقائها وشركائها الاستراتيجيين,” مضيفا “لا أحد يمكنه أن يملي الأوامر علينا بشأن من ينبغي إبرام العقود معه.”
وجيبوتي الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، هى نقطة حاكمة تطل على مضيق يربط البحر الأحمر بخليج عدن.
وقام رئيس جيبوتي اسماعيل عمر جيله بزيارة دولة للصين في نوفمبر الماضي ليصبح أول رئيس لدولة أفريقيا يزور الصين منذ اختتام المؤتمر الوطني الـ 19 للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر الماضي.
وخلال الزيارة، اتفقت الصين وجيبوتي على إقامة شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الشامل