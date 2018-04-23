مراسلة خاصة- الوكاد
تستضيف مدينة أيت ملول، ولاية أكادير فعاليات الدورة الحادية عشر لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير من01 إلى 05 ماي 2018، والمنظم من لدن محترف كوميديا للإبداع السينمائي بشراكة مع المجلس الجماعي لأيت ملول، والمجلس الجهوي سوس ماسة، والمركز السينمائي المغربي.
وتحتفي هذه الدورة بالهوية الإنسانية للسينما الإفريقية من خلال التجربة السينمائية” الإيفوارية” وما تحفل به من جماليات فضلا عن دور السينما في تعزيز روابط الصداقة التاريخية والتعاون الواسع بين المملكة المغربية وهذا البلد الإفريقي. وهو ما تجسده المشاركة السينمائية القوية لعديد الدول الإفريقية في المسابقة الرسمية للمهرجان.
وأوضح السيد نور الدين العلوي مدير المهرجان أن الدورة الحادية عشر تتسم بتحول نوعي في تاريخ المهرجان من خلال مشاركة أزيد من 20 فيلما قصيراً يمثلون 18 دولة، تتوزّع بين الفيلم الروائي القصير، والفيلم الوثائقي القصير. وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير كل من المخرج السينمائي “محمد أشاور”، و الناقد السينمائي العراقي الهولندي الجنسية نعمة يوسف، والمخرج التلفزيوني”محمد منخار” والممثلة المغربية “هدى صدقي”، والأستاذ والباحث الإفواري BONI Assié Jean-Baptiste
وستكرم الدورة الحادية عشر للمهرجان الممثل والمخرج المسرحي المغربي عبدالإله عاجل، والفنانة نجوم الزهرة، والمخرج المغربي عبدالعزيز أوسايح، والإعلامي بالقناة التلفزية المغربية الثانية “الحسين وزيك”.
و ستتنافس أفلام المسابقة الرسمية من أجل الظّفر بجوائز الدورة الحادية عشر للمهرجان وهي جائزة سوس الدولية لأحسن فيلم روائي قصير، وجائزة سوس الدولية لأحسن فيلم وثائقي قصير، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة سوس الدولية للسيناريو، وجائزة سوس الدولية للجمهور.
وستعرف هذه الدورة عروضا سينمائية بفضاء المركز الثقافي لمدينة أيت ملول، وعروضا موازية في أحياء المدينة (عروض القرب)، و” ماستر كلاس” يقدمه ذ. نور الدين الصايل المدير السابق للمركز السينمائي المغربي حول موضوع “السينما الإفريقية آية أفاق”. وندوة علمية حول “السينما والهويات الثقافية” بمشاركة: د. عبد الرحمان تمارة، وذ عبدالقادر اعبابو، د. عمر التاور، د. عبد السلام دخان، إدارة الجلسة ذ. محمد أكرم الغرباوي. كما سيتم توقيع مجموعة من الإصدارات الجديدة المرتبطة بجماليات النقد السينمائي.
وستعرف فعاليات المهرجان السينمائي تنظيم ورشة تكوينية حول فن التصوير السينمائي يؤطرها المخرج، ومدير التصوير المغربي “عبدالله داري”، وورشة حول آليات التحليل الفيلمي يؤطرها الباحث الدكتور عبد السلام دخان. كما يستضيف القطب الجامعي ابن زهر بمدينة أيت ملول فعاليات ” تجارب سينمائية” بحضور نخبة من الأسماء الفنية في مجال الصناعة السينمائية، وحوارا مفتوحا مع الفنان ومؤلف الموسيقى التصويرية الدرامية الأستاذ عبدالفتاح النكادي. و عديد المعارض التشكيلية، والفنية ( الصناعة التقليدية) التي تعكس الغنى الثقافي للهوية الأمازيغية.
وستقدم إدارة مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير برنامجها الفني في ندوة صحفية يوم 27 ابريل 2018 على الساعة 7 مساء بفضاء التحرير بايت ملول