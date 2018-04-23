الوكاد / جدة – تهاني سعيد
وضع نحو 200 اعلامي سعودي كافة جهودهم وامكاناتهم وخبراتهم ، للعمل التطوعي في كل الاعمال الوطنية والخيرية والتدريبية بما ينسجم مع رؤيةالمملكة 2030 الهادفة للوصول إلى مليون متطوع ، وذلك تحت شعار ” #من_أجل_الوطن ” خلال حفل التكريم الثاني الذي أقامه نادي الاعلاميين التطوعي السعوديلتكريم نخبة من رواد العلمل الاعلامي الذي أقيم مساء امس في جدة لنحو 10 اعلاميين من رواد الاعلام السعودي.
وحضر اللقاء نائب رئيس هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور فهد بن حسن آل عقران وعضو مجلس ادارة الهيئة الاستاذ محمد فهد الحارثي، بالاضافة رؤساء تحرير الصحف المحلية الاستاذ أسامة أحمد السباعي والدكتور هاشم عبده هاشم ومسئولي والعاملين في الصحف ووسائل الاعلام.
وناقش الإعلاميون الذين يمثلون الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب ووسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات العلاقات العامه، خلال احتفاليتهم المتغيرات الجارية على الساحة الإعلامية والأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الصحافة الورقية، وتباروا في وضع الحلول لمواكبة الخطوات السريعة التي تسير بها الدولة خلال اللقاء الذي حمل عنوان (لقاء الشركاء وتكريم الرواد)، وتحدثوا عن التحديات التي تواجه المهنة ومدى تغيير مفاهيم ومدارك المجتمع نحو الإعلام، وجاء حضور نجوم التواصل الاجتماعي لافتاً.
وقال رئيس نادي الاعلاميين حسن الصبحي : “يستلهم نادي الاعلاميينالتطوعي فكرته من رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليونمتطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل 11 ألف الآن، حيث نؤمنبضرورة وجود اعلام محترف واعي، قادر على ايصال الرسالة بمصداقيةوشفافية، يساهم في تحقيق توجهات قيادتنا الرشيدة التي تلامس أمال وتطلعاتالمواطن السعودي، ويحرص النادي في هذا الإطار على تكريم رواد وكبارالزملاء الإعلاميين والاستفادة من خبراتهم، مع تأهيل وتعزيز دور الشبابوعقد ورش عمل بين مختلف الأجيال لتبادل الخبرات ونشرها بين الصاعدينمن أبناء المهنة.
واضاف : قررنا ان تكون كل الاعمال التي ننفذها تحت شعار “من اجلالوطن”، لان كل مانقوم به يقف خلفه حب هذا الوطن ، لذلك فقد اعتمد هذا الشعار ليكون طريقة عمل وقاعدة اساسية لكل مانقوم به وننفذه.
واكد الصبحي وجود خطة طموحة لدعم كل الاعمال الوطنية والتطوعيةوالمساهمة في تدريب الكوادر الجديدة من زملائهم المنتمين للنادي، لمواكبةالتغييرات السريعة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، لافتاً إلىالقرارات الشجاعة والمشاريع العملاقة التي أطلقها صاحب السمو الملكيالأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاعوالتي ستقود المملكة إلى مرحلة مهمة في تاريخها، وتعزز مكانتها علىالصعيد الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن الشخصيات التي جرى تكريمها أمس تمثل جميع أطياف الإعلامالسعودي، من صحافة، تليفزيون، اذاعة، صحافة إلكترونية، علاقات العامة،وسائل تواصل اجتماعي، رواد الكاريكاتير، والتصوير الصحفي، مشدداً علىأن الحضور الكبير يمثل دافعاً للنادي لتنفيذ برامجه ومبادراته الرئيسية التيتهدف إلى خدمة المجتمع والمساهمة في الارتقاء بالمهنة وكل العاملين بها،مثمناً التفاعل الكبير للاعلاميين في مختلف المؤسسات والجهات، والشركاءالاستراتيجيين الذين عملوا بكل وسعهم لنجاح الاحتفالية.
من جهته عبر الدكتور هاشم عبده هاشم (المكرم عن فئة رواد الاعلام) في كلمة القاها عن الرواد المكرمين عن شكره لهذه المبادرة إلهامه والوفية من نادي الاعلاميين “مشيرا الى انه يتمنى ان تكبر وتستمر هذه المبادرة لتشمل عدد كبير من الرواد والمؤثرين الذين قدموا اعمال جليلة للاعلام السعودي.
وأضاف “هناك شخصيات إعلامية كثيرة قدمت اعمال كبيرة خلال العقود الماضية تستحق ان يحتفى بها وان تكرم وان تقابل بالشكر غلو كل الجهودالتي بذلتها”
من جهته.. ثمن نائب الرئيس الأول للاتصال والعلاقات العامة في الشركةالسعودية للكهرباء حمود الغبيني، بادرة نادي الإعلاميين التطوعي بتكريم 10من الرواد في اللقاء الثاني له منذ اطلاقه في فبراير 2017م، وشدد على أن الاعلام قطاع حيوي ومهم يساهم في تشكيل وعي وثقافة المجتمع ويتحملمسؤولية حساسة ومهمة، متوقعاً أن يساهم النادي في مواجهة التحديات الكبيرةللاعلاميين ويؤدي في إطلاق الجوائز التنافسية المحفزة على العطاء، وترسيخمبدأ المسؤولية الاجتماعية وتعزيز أخلاقيات المهنة، معبراً عن سعادتهمبالشراكة القائمة مع نادي الاعلاميين لدعم التطوع كمشروع وطني يشغلجميع مؤسسات المجتمع.
وقال رده العسافي ، مدير ادارة المسئولية الاجتماعية في البنك الأهلي “شريك المسؤولية الاجتماعية” أن الاعلام أحد الركائز المهمة التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى الوعي والمساعدة على احداث التغيير الايجابي، الأمر الذي يحفز على تكاتف كل القطاعات للقيام بدورها الاجتماعي لإبراز دور النخبة من الرواد الذين حملوا شعلة التنوير في فترات مهمة في تاريخ المملكة، مشيراً إلى أنهم يشعرون بالفخر والاعتزاز للمشاركة في تكريم رواد الإعلام، والعمل على ترسيخمفاهيم جديدة للتطوع تؤدي في تقديم قيمة مضافة وتعزز الدور التكاملي لمؤسسات المجتمع المدني.