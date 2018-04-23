أنهت غرفة عُنيزة التجارية كافة إستعداداتها لإقامة الإحتفال الكبير لتتويج الفائزين في جائزة عُنيزة للمخيمات الشتوية والذي سيقام تحت رعاية سعادة محافظ عُنيزة الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم السليم نيابه عن الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود امير منطقة القصيم بعد صلاة مغرب يوم الثلاثاء الموافق ٨-٨-١٤٣٩ هـ في قاعة علي العبدالله التميمي بمبنى الغرفة ..
ويعد هذا العام هو العام الثاني على التوالي لجائزة عنيزة للمخيمات الشتوية التي تنظمها الغرفة ممثلة في لجنة المشاريع السياحية والترفيه بالغرفة كمشروع مجتمعي يقام كل عام وذلك تحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030 .. وقد وجدت الجائزة كل الدعم والرعاية والاهتمام والتوجيه من سمو أمير منطقة القصيم في دورتها الأولى العام الماضي والعمل على أهمية استمرارها وتطويرها ..
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وفي هذا العام دشن سعادة محافظ عنيزة الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم السليم انطلاقة الجائزة وأزاح الستار عن جوائزها الكبرى والمقدمة من مجموعة الزامل القابضة والغرفة التجارية وسط احتفال أقيم بهذه المناسبة ..
وقد شهدت الجائزة هذا العام تطوراً كبيرًا وإقبالاً منقطع النظير من الجميع مما يعني ويؤكد تحقيق الجائزة لكافة الأهداف التي أقيمت من أجلها .. حيث تجاوز عدد المخيمات المشاركة بالجائزة لهذا العام أكثر من 150 مخيمًا جميعها خضعت للتقييم من خلال جولات ميدانية قامت بها اللجنة على مدار أسابيع متواصلة وذلك وفق الشروط الاساسية التي تم اقرارها للدخول في عملية التقييم من قبل لجنة الجائزة ..
ويأتي من أهمها وجود تصريح من وزارة الزراعة مع أهمية المحافظة على البيئة من خلال تعزيز استزراع أشجار الغضا والحفاض على النباتات البرية داخل نطاق كل مخيم مشارك بالجائزة هذا إلى جانب الاهتمام بالنظافة العامة وكذلك المظهر العام للمخيم مع أهمية توفر كافة وسائل الأمن والسلامة ..
حيث شارك في تقييم هذه الجائزة مجموعة من الجهات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية ممثلة ببلدية عنيزة ووزارة الصحة والدفاع المدني ولجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بمخيم الربيع التقني بمحافظة عنيزة ..