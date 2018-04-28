وفقا لما نشرته صحيفة الشرق الاوسط اليوم 28 ابريل
كشفت بعثة أثرية مصرية من جامعة عين شمس عن اكتشاف مقصورة «احتفالات ملكية» من عصر الرعامسة بضاحية المطرية (شرق القاهرة). وأكد الدكتور ممدوح الدماطي، رئيس البعثة، أن «المقصورة تعد الأولى من نوعها من عصر الدولة الحديثة، وكان يأتي إليها الملك أثناء الاحتفالات الملكية، كالعيد اليوبيلي له، وهو ما يشير إلى أن مثل هذه الاحتفالات كانت تتم في رحاب معبد (رع) بضاحية عين شمس… وأن المقصورة تم الكشف عنها داخل قصر الاحتفالات، أسفل مبان من الطوب اللبن ومنطقة سكن تجاري تعود لعصر الانتقال الثالث، خاصة عصر الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين».
ويعد إله الشمس رع من أقدم الآلهة المصرية، إذ عُبد في مصر منذ عصور ما قبل الأسرات، وكانت مدينة عين شمس القريبة من حي المطرية الحالي مركزاً لعبادة رع. وقد سمى المصريون مدينتهم هذه «أون» وأقاموا فيها معبد الرع، ويعد من أقدم معابد الآلهة بمصر.
وأضاف الدماطي: «تم الكشف عن مجموعة مهمة من الجدران اللبنية لمبنى متعدد الطوابق أظهر ثلاثة مراحل من البناء تعود لفترات الرعامسة وهي المبنى الأساسي، ويظهر من فوقه طبقة من عصر الانتقال الثالث ثم العصر المتأخر، ويؤكد هذا الفخار الذي تم الكشف عنه في المنطقة»، مشيراً إلى أن للمقصورة أرضية مستطيلة مكونة من بلاطات من الحجر الجيري وترتفع عن الأرض بـ80 سم يؤدي إليها سلم من خمس درجات. لافتاً إلى أن البعثة اكتشفت كثيرا من القطع الأثرية المهمة، منها، خمس كتل حجرية منقوشة تعود لعصر الملك رمسيس الثاني، وتشير إلى الأجزاء الأولى في قصر الاحتفالات الذي بني في عصره، ولوحة أخرى لكبير كهنة الشمس الأمير نب ماعت رع ابن رمسيس التاسع من عصر الأسرة 20 تظهر اسمه وألقابه، وكانت جزءاً من أحد جوانب مقصورة خاصة به… كما تم العثور على بعض الأشكال الفخارية، كرأس فارس صغيرة تعود لعصر الأسرة 27، ووجه فخار كان جزءا من غطاء تابوت فخاري من توابيت العصر المتأخر، وعلى تمثال صغير على شكل كلب.
وأكد الدماطي أنه من القطع المهمة التي تم الكشف عنها تميمة قلب برأس آدمي لشخص يدعى ثاي من عصر الرعامسة، وكذلك الجزء السفلي من تمثال من عصر الرعامسة مصنوع من الألباستر يرتفع 20 سم على قاعدة من الحجر البروفيري الأحمر لكاهن جالس القرفصاء يظهر في رداء منمق جميل، ويجلس على وسادة شكلت من الحجر نفسه.
وأطلق الإغريق الذين غزوا مصر عام 332 قبل الميلاد اسم «هليوبوليس» على مدينة «أون» المصرية القديمة وتعني مدينة الشمس في منطقة المطرية، التي كانت مركزا لعبادة الشمس ومقرا لواحدة من أقدم عواصم البلاد ومراكزها العلمية والفلسفية، قبل توحيد مصر في حكم مركزي نحو 3100 قبل الميلاد.
لفت الدماطي إلى أنه تم الكشف أيضاً عن ثلاثة أجزاء من لوحة لكاهن يتبعه زوجته وابنته يتعبدون للمعبود بتاح رب منف، بما يشير إلى وجود مقصورة خاصة ببتاح كانت تقع في رحاب معبد رع في عين شمس، وإنه على الرغم من فقدان اللوحة لجزئها الأعلى، فإن أسلوبها ودقتها الفنية تعود أيضاً لعصر الرعامسة، وتم كذلك الكشف عن كثير من القطع الصغيرة الأخرى كجعران وبعض التمائم الصغيرة ورأس لثعبان كبرى من الحجر الجيري الملون كانت تزين أحد مداخل القصر.