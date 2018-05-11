واس – الرياض رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اليوم، حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة نايف حملة الدكتوراة والماجستير والدبلوم، وذلك بمقر الجامعة في الرياض. واستعرض رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد البنيان في كلمته بعض مآثر رائد العمل الأمني العربي المشترك الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه االله- الذي أسهم في تأسيس ودعم مسيرة جامعة الأمن العربية. وبيَّن أن الجامعة نفذت خلال العام الدراسي 1438-1439هـ 18 نشاطًا تدريبيًا شارك فيها 728 مشاركًا ومشاركة من منسوبي الأجهزة الأمنية في الدول العربية الصديقة. كما ألقى الخريج الدكتور سماح المطيري والخريجة الدكتورة شعيع العتيبي كلمتي الخريجين والخريجات أشادا فيهما بالبرامج العلمية الدقيقة التي وفرتها الجامعة لهم، مشيرين إلى تطلعهما وزملاؤهما لمستقبل زاهر بعد أن نهلوا من ينابيع العلم الثرية وتزودوا بالمعارف العلمية والمهارات البحثية على أيدي نخبة من الأساتذة المتميزين. وأعلنت النتيجة العامة للخريجين للعام الدراسي 1438-1439هـ، ثم نظمت مسيرة الخريجين، تسلم بعدها سمو وزير الداخلية درع جامعة نايف من البنيان