نجيب يماني – جدة
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للمباراة الختامية مؤسسة التخصصي تشارك أهالي جدة فرحتهم أعرب معالي الدكتور ماجد الفياض المشرف العام التنفيذي على مؤسسة الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أن مدينة جدة وقد أخذت زينتها معلنة الفرح والبشرى استقبالاً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك الحزم والعزم حفظه الله والذي سيرعى المباراة الختامية على كأسه المبارك، في ليلة رياضية الملامح لكنها في جوهرها وطنية السمات والقسمات، فقد أخذ تخصصي جدة زمام المبادرة ليكون في طليعة الحاملين للواء التلويح بالبشارة عبر أبراجها الطبية التي ارتفعت شواهدها في سماء جدة شموخاَ وارتكزت في الأرض وعداً في مسار القائد العظيم إلى الجوهرة المشعة، في منطقة أولتها حكومتنا القادرة كل عناية واهتمام، لتكون مركز الحركة الرئيس لمشاريع وطنية كبرى قادمة بإذن الله. فكان المطار الدولي الجديد وملعب الجوهرة المشعة والتوسعة الجديدة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث كمدينة طبية تخصصية وطنت التقنية بما يتوافق ورؤية 2030 وما سيقوم به صندوق الاستثمارات العامة من استثمارات فندقية ومالية وسوق دولية حرة واسثمارات طبية دولية كبرى يشارك فيها