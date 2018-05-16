يواجه عدد كبير من الأشخاص، أزمة العطش الشديد في شهر رمضان خاصة أنه يأتي في ظل عوامل جوية حارة، كما أن البعض يبذل مجهودًا كبيرًا على مدار اليوم نظرًا لطبيعة عمله، لذا يشعر بالحاجة الشديدة إلى شرب المياه.
ووفقا لما قالته يارا الجندي عبر برنامج “النص الحلو” على “نجوم إف إم” اليوم الثلاثاء، فإن هناك 8 طرق كفيلة بالتغلب على العطش في نهار رمضان، حيث يجب اتباع معظمها من أجل التخلص من هذا الأمر، مشددة على ضرورة تخزين كمية كافية من المرطبات داخل الجسم للاستفادة منها في نهار رمضان، لذا فإن هذه الطرق:
1- شرب عصير البطيخ حيث إنه يعد من أكثر المشروبات التي يفضل تناولها في رمضان، خاصة أنها تحتوي على ٩١ % من المياه ويمنح الجسم الترطيب العميق.
2- تجنب عدم تناول المخللات قدر المستطاع بجانب البهارات الحارة والأطعمة المالحة، حيث إنها تتسبب في الشعور بالعطش في اليوم التالي لاحتوائها على الصوديوم.
3- يفضل شرب كوب من عصير الليمون أو مشروب النعناع أو شاي الأعشاب خلال وجبة السحور.
4- لا بد من التقليل في تناول الحلويات خاصة في السحور، حيث إنها تزيد من الشعور بالعطش خلال النهار.
5- احرص على الجلوس في أماكن باردة ومكيفّة لمساعدة الجسم على الاحتفاظ بالمرطبات الموجودة به.
6- الطماطم والخيار من الخضروات المرطبة للجسم فينصح إضافتها لطبق السلطة ضمن قائمة الإفطار.
7- تناول كوب زبادي أو لبن رايب في الإفطار والسحور لمساعدتهما الكبيرة في الهضم ومد الجسم بطاقة إيجابية.
8- تجنب تناول المشروبات التي تتضمن الكافيين مثل القهوة والشاي، خاصة على السحور.
المصيدر : التدوينة 8 طرق كفيلة بالتغلب على العطش في رمضان ظهرت أولاً على نجوم إف إم