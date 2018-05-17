وكالات
اعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودیة ، تصنیف 10 من قیادات حزب الله اللبناني في
قائمة الإرھاب، مشیرة إلى أنھا ستقوم بتجمید أرصدة ومصادرة ممتلكات ھذه العناصر، كما سیلاحق
.مركز استھداف تمویل الإرھاب قادة التنظیم وإیران
وقال بیان لرئاسة أمن الدولة أن “السعودیة صنفت عشرة أسماء منھم خمسة أعضاء تابعون لمجلس
شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب. وبشكل خاص، وھم (حسن نصر الله، نعیم قاسم، محمد
یزبك، حسین خلیل، وإبراھیم أمین السید)، وخمسة أسماء لارتباطھم بأنشطة داعمة لحزب الله الارھابي
وھم كل من (طلال حمیھ، علي یوسف شراره، مجموعة سبیكترم “الطیف”، حسن إبراھیمي، شركة
ماھر للتجارة والمقاولات)، عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمویلھ في السعودیة وبما یتماشى مع
قرار الأمم المتحدة رقم 1373 الذي یستھدف الإرھابیین والذین یقدمون الدعم للإرھابیین أو الأعمال
.”الإرھابیة
وأضاف البیان أنھ “تم القیام بھذا التصنیف بالشراكة مع الولایات المتحدة الأمیركیة (الرئیس المشارك
لمركز استھداف تمویل الإرھاب)، بالإضافة إلى جمیع الدول الأعضاء في مركز استھداف تمویل
.”الإرھاب: مملكة البحرین، دولة الكویت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربیة المتحدة
وأكدت السعودیة أنھا ستواصل وبالشراكة مع حلفائھا في مركز استھداف تمویل الإرھاب العمل على
وقف تأثیر حزب الله وإیران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استھداف قادتھم بمن فیھم خمسة
أعضاء تابعین لمجلس شورى حزب الله. إن حزب الله منظمة إرھابیة عالمیة لا یفرق قادتھ بین جناحیھ
العسكري والسیاسي وإننا نرفض التمییز الخاطئ بین ما یسمى “حزب الله الجناح السیاسي” وأنشطتھ
الإرھابیة والعسكریة. إن حزب الله وإیران الراعیة لھ یطیلون أمد المعاناة الإنسانیة في سوریا، یأججون
العنف في العراق والیمن، یعرضون لبنان واللبنانیین للخطر، ویقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق
.الأوسط
ُ وتابع البیان بالقول “نتیجة للإجراء المتخذ ھذا الیوم، یتم تجمید جمیع ممتلكات المصنفین والعوائد
المرتبطة بھا في السعودیة أو تقع تحت حیازة أو سلطة الأشخاص في المملكة وینبغي الإبلاغ عنھا
للسلطات المختصة, حیث یحظر نظام مكافحة جرائم الارھاب وتمویلھ في السعودیة عموماً جمیع
تعاملات الأشخاص في المملكة أو داخلھا أو من خلالھا مع أي كیانات أو مصالح تابعة للأسماء
.”المصنفة
وأشار إلى أن “جمیع الأشخاص المصنفین الیوم یخضعون لعقوبات عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرھاب
وتمویلھ في السعودیة، حیث یتم فرض الحظر وفرض شروطاً مشددة بشأن فتح أو الاحتفاظ بحساب
مراسلة بنكیة في المملكة أو الحسابات المدفوعة من خلال مؤسسة مالیة أجنبیة والتي تقوم بتسھیل
التحویلات البارزة لحزب الله مع العلم بذلك، أو الأشخاص الذین یعملون باسم حزب الله، أو بتوجیھ منھ،
.”أو الذین ینتمون لھ أو یسیطر علیھم
وسبق أن قامت السعودیة بتصنیف كل من (ھاشم صفي الدین، أدھم طباجة، مجموعة الإنماء، وشركة
.الإنماء للھندسة والبناء) بموجب نظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمویلھا