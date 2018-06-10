ثقافة وفنون > جمعية الثقافة والفنون تدخل موسوعة غينيس ببناء أكبر لوحة خط كوفي بالعالم
10/06/2018   3:12 م

جمعية الثقافة والفنون تدخل موسوعة غينيس ببناء أكبر لوحة خط كوفي بالعالم

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دخلت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون موسوعة غينيس للأرقام القياسية ببناء أكبر لوحة للخط العربي الكوفي في العالم بعدد 8083 مكعباً من مكعبات الـ«ليغو». وأعرب مدير المشروع مستشار رئيس مجلس الإدارة المتحدث الرسمي باسم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عبدالله بن محمد العقلاء بهذه المناسبة عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يسجل باسم المملكة العربية السعودية، منوها بالدعم الذي حظي به المشروع من رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف. من جانبها أوضحت مساعدة مدير المشروع رئيسة قسم التصوير التشكيلي في فرع الجمعية بالرياض الفنانة التشكيلية مها الطلحة، أن التخطيط والتدريب لهذا العمل استغرق 23 يوماً

جمعية الثقافة والفنون تدخل موسوعة غينيس ببناء أكبر لوحة خط كوفي بالعالم

ثقافة وفنون
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