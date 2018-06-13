– واس
أطلقت خدمة الربط الآلي بين وزارة الإعلام ومكتبة الملك فهد الوطنية، بهدف تسهيل إجراءات الحصول على رقم “ردمك” لمن صدرت لهم أذونات طباعة.
وستتاح خدمة الطباعة عبر نظام فسوحات الكتب والمطبوعات الذي يقدمه مركز الخدمات الإلكترونية بوزارة الإعلام، ونظام التسجيل والترقيمات الدولية بالمكتبة.
وتتلخص آلية العمل في الربط بتحويل طلبات الذين صدرت لهم أذونات طباعة آلياً عبر نظام فسح الكتب بالوزارة، إلى بوابة مكتبة الملك فهد الوطنية، لتقوم بعدها إدارة التسجيل والترقيمات الدولية في المكتبة بمعالجة الطلب والتحقق من اكتماله، وإصدار رقم إيداع و”ردمك” خاص به، ومن ثم يربط آلياً مع النظام الإلكتروني للكتب في الوزارة لتحديث سجل المستفيد وعرض الفهرست لديه.
ويشترط للاستفادة من الخدمة، حصول المستفيد على إشعار “إذن طبع”، بالإضافة لتعبئة النموذج الخاص بـ “طلب رقم ردمك” من المكتبة”.