أخبار > الاجتماع الاول للهيئة الملكية لمكة والمشاعر برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان
14/06/2018   2:30 م

الاجتماع الاول للهيئة الملكية لمكة والمشاعر برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان

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مكة المكرمة – واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مساء اليوم في مكة المكرمة الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأهداف الاستراتيجية للهيئة ضمن رؤية 2030 وسبل تطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها، والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار.

كما تم بحث المراحل الرئيسية لتأسيس الهيئة، وأبرز أهداف كل مرحلة بما يكفل سرعة الإنجاز وتحقيق التطلعات المرجوة بإذن الله.

وقد قرر مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعيين المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس رئيسا تنفيذياً للهيئة.

الاجتماع الاول للهيئة الملكية لمكة والمشاعر برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان

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