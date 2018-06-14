جدة – واس
صدر من الديوان الملكي اليوم البيان الآتي: “استجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية ولقاء فخامته وحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم الحادية والعشرين ومباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي، ولصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بذلك غادر سموه – بحفظ الله تعالى – هذا اليوم 30 / 9 / 1439هـ الموافق 14 / 6 / 2018م إلى جمهورية روسيا الاتحادية. حفظ الله سموه في سفره وإقامته
ووفقا لتقرير لوكالة بلومبيرج اوردته صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم 14 يونيو فأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كيفية تعزيز إنتاج النفط مع الحفاظ على تحالفهما البترولي عندما يجتمعان في موسكو غدا لمشاهدة المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم بين البلدين.
وتتفاوض أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم على كيفية إعادة صياغة صفقة غير مسبوقة وناجحة للسيطرة على إنتاج النفط ، خصوصا بعد فرض عقوبات أمريكية على إيران وانهيار صناعة النفط الفنزويلية، مايهدد إمدادات النفط الخام.
وقالت امريتا سين رئيسة محلل شؤون النفط لدى شركة استشاري الطاقة الامريكية “هذا هو أكثر اجتماع سياسي في اوبك منذ وقت طويل.”
وقد اقترحت كلا من السعودية وروسيا خططا لما يسمى مجموعة أوبك + 1 التي ستضيف ما يصل إلى مليون برميل في اليوم ، أي حوالي واحد في المائة من الإنتاج العالمي، على الرغم من أن الرياض تفضل زيادة أقل. وتبين الاختلافات الأساسية أن هناك تباين، حتى بين الرياض وموسكو ، اللتين عملتا عن كثب خلال العامين الماضيين.