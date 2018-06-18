دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أعلنت المطربة التونسية لطيفة أنها أدت العمرة، موجهة شكرها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد أيام من شكواها حول منعها من دخول المملكة العربية السعودية.
ونشرت لطيفة، عبر حسابها على تويتر، صورة لها بالقرب من الكعبة، قائلة: “أحمد الله تعالى أن أنعم على بالعمرة في رمضان، وأن قدر لي أجمل الأعياد زائرة لسيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام.. وهنا أقدم شكري وامتناني وتقديري لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وولى عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا”.
احمد الله تعالى أن أنعم على بالعمرة فى رمضان وان قدر لى اجمل الاعياد زائرة لسيدى رسول الله عليه الصلاة والسلام ..وهنا اقدم شكرى وامتنانى وتقديرى لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكه العربيه السعوديه وولى عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا
وكانت لطيفة بكت، خلال ظهورها في برنامج “مجموعة إنسان” على قناة “MBC”، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، قائلة إنها ممنوعة من دخول المملكة العربية السعودية منذ عام 2011، وإنها لا تدري سبب منعها، معربة عن أملها في أداء العمرة.