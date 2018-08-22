قوانغتشو 18 أغسطس 2018 (شينخوا) من المقرر أن يُقام معرض الصين الدولي الـ12 للطيران والفضاء في مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ في جنوبي الصين أثناء الفترة بين 6 و11 نوفمبر المقبل، مع تأكيد مشاركة 770 شركة من 43 دولة ومنطقة على الأقل في المعرض .
والجدير بالذكر أن فريق “الصقور السعودية” سيشارك لأول مرة في أداء استعراضي أثناء المعرض مع 9 طائرات تدريبية من طراز هوك ام كي 65 ايه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة تنظيم المعرض، حيث أشارت إلى زيادة حجم هذه الدورة من المعرض مقارنة بالدورة السابقة، إذ ستتجاوز مساحة العرض داخليا 100 ألف متر مربع، بزيادة 22 في المائة عن 82 ألف متر مربع في الدورة السابقة ، وفي الوقت نفسه، تصل مساحة المعرض في الهواء الطلق حوالي 400 ألف متر مربع .
وكشفت اللجنة أن أكثر من 100 طائرة من طرازات متنوعة من داخل وخارج البلاد ستقدم عروضاً أثناء المعرض. وازداد عدد الشركات الكبيرة في مجال الطيران والفضاء على مستوى العالم والشركات المتعلقة من الدول والمناطق على طول “الحزام والطريق” ، حيث أكد الوفد الألماني والوفد البريطاني مشاركتهما الرسمية في المعرض، علاوة على مشاركة الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واوكرانيا والتشيك وغيرها.
وبالنسبة للصين ، ستشارك 10 شركات كبيرة في 5 تخصصات في مجال الصناعة العسكرية تشارك في المعرض، مع عرض طائرة الركاب الصينية الكبيرة (سي 919)
والطائرة النفاثة الإقليمية (أيه آر جيه 21) وغيرها من الطائرات ووظائفها التشغيلية.