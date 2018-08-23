ثقافة وفنون > الصين تقيم أول معرض كبير لآثارها الثقافية في المملكة العربية السعودية
23/08/2018   10:52 ص

الصين تقيم أول معرض كبير لآثارها الثقافية في المملكة العربية السعودية

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بكين 21 اغسطس 2018 (شينخوا ) سوف يقام معرض يقدم الحضارة الصينية في المملكة العربية السعودية من 13 سبتمبر إلى 23 نوفمبر.

ويمثل معرض ” كنوز الصين ” أول معرض كبير للآثار الثقافية ستقيمه الصين فى المملكة العربية السعودية، وفقا لمركز معارض الفنون الصينية ،الذي يقيمه بالمشاركة مع المتحف الوطني فى الرياض .

وتتضمن المعروضات 264 قطعة واردة من 13 متحفا ومؤسسة ثقافية مثل متحف القصر، ومن بينها 173 أثرا ثقافيا صينيا . وسوف تعرض أيضا قطع من الحفريات الأثرية المشتركة بين الصين والسعودية . وتعرض نصف القطع في الخارج للمرة الأولى .

ويتكون المعرض من خمسة أقسام حسب التسلسل الزمني هي “بدء الحضارة ومؤسسات آداب اللياقة ” و” التوحيد والتوطيد والتنمية” و” الاتصالات من أجل الرخاء والتنوع” و” بدء المشروعات والتجارة البحرية” فضلا عن “فن القصر والفن الملكي” .

وقال مركز معارض الفنون الصينية “إننا نهدف الى التقديم الملائم لبداية الحضارة ونموها وتتابعها فضلا عن تنوعها وشموليتها”

الصين تقيم أول معرض كبير لآثارها الثقافية في المملكة العربية السعودية

ثقافة وفنون
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