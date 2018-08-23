بكين 21 اغسطس 2018 (شينخوا ) سوف يقام معرض يقدم الحضارة الصينية في المملكة العربية السعودية من 13 سبتمبر إلى 23 نوفمبر.
ويمثل معرض ” كنوز الصين ” أول معرض كبير للآثار الثقافية ستقيمه الصين فى المملكة العربية السعودية، وفقا لمركز معارض الفنون الصينية ،الذي يقيمه بالمشاركة مع المتحف الوطني فى الرياض .
وتتضمن المعروضات 264 قطعة واردة من 13 متحفا ومؤسسة ثقافية مثل متحف القصر، ومن بينها 173 أثرا ثقافيا صينيا . وسوف تعرض أيضا قطع من الحفريات الأثرية المشتركة بين الصين والسعودية . وتعرض نصف القطع في الخارج للمرة الأولى .
ويتكون المعرض من خمسة أقسام حسب التسلسل الزمني هي “بدء الحضارة ومؤسسات آداب اللياقة ” و” التوحيد والتوطيد والتنمية” و” الاتصالات من أجل الرخاء والتنوع” و” بدء المشروعات والتجارة البحرية” فضلا عن “فن القصر والفن الملكي” .
وقال مركز معارض الفنون الصينية “إننا نهدف الى التقديم الملائم لبداية الحضارة ونموها وتتابعها فضلا عن تنوعها وشموليتها”