علي القرني – الوكاد- الرياض
عقب انتهاء فترة الاستعداد باذربيجان باكو لرماة الرصاص ومعسكر إعدادي لرماة الشوزن بايطاليا والمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية جاكرتا 2018 وتتويج الرامي حسين غويلي بفضيحة 300م وحصول البطل سعيد المطيري على المركز الرابع شوزن سكيت.
توجه آخضر الرماية لبطولة العالم للرماية بكوريا ليخوض أولى مسابقاته المؤمل عليها إنجاز في بطولة العالم بكوريا وحقق الرامي البطل عطالله العنزي الترتيب 12 برقم 580 نقطة وبفارق بسيط عن دخول المبارة النهائية في مسابقة 10 م ضغط هواء وصباح غدٍ يبدأ رماة الأخضر التدريب الرسمي لمسابقة 300 م امتداد، يمثل الأخضر الرامي البطل حسين الحربي والرامي عبدالرحمن الجحيدلي والرامي عبدالعزيز العنزي وسيكون يوم الأحد مسابقة التصفيات والاثنين المباراة الختامية لهذه المسابقه.
كما أن رماة المسدس السريع 25 م يبدو صباح غدٍ التدريب الرسمي،حيث يمثل الأخضر سفر الدوسري وعقيل البدراني والمباراة النهائية لهذه المسابقة يوم الأحد القادم، وتستمر بقية المنافسات الأخضر طوال الأسبوع القادم موزعة على تدريبات رسميه، تليها مباريات للمسابقات التاليه 300م بندقية امتداد و300م ثلاث أوضاع 20 طلقة في كل وضع و300م 40 طلقة في كل وضع ومسابقة المسدس السريع 25 م ومسابقة الشوزن سكيت وينظم يوم غد رامي الشوزن البطل سعيد المطيري بعد أن إنهاء استعداداته في معسكر داخلي تحت إشراف المدرب الإيطالي السيد دافيدا للحاق بالمنتخب لمعسكر نهائي قبل مباراته يوم الخميس القادم، تمنياتنا للأخضر بالتوفيق.