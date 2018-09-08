سيدني (رويترز) – أعلن قادة الدول الجزر في المحيط الهادي أن تغير المناخ هو ”الخطر الأكبر الوحيد“ الذي تواجهه دولهم وحثوا واشنطن على العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ في الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية للحد من نفوذ الصين المتزايد في المنطقة.
واستراليا، التي تخلت عن التزامها باتفاقية باريس دون أن تنسحب منها، واحدة من 18 دولة عضو في منتدى جزر المحيط الهادي وجهت هذا النداء في اجتماع لقادتها في دولة ناورو الصغيرة.
وقال نيل سوبواجا رئيس وزراء توفالو في مؤتمر صحفي ”طموحنا أن تكون الولايات المتحدة في اتفاق باريس مرة أخرى لأننا لا يمكننا أن نحقق خفضا قويا للانبعاث ما لم تكن أكثر دولة تنبعث منها الغازات المسببة للاحتباس الحراري معنا في هذه العملية. لا يمكننا أن نترك الولايات المتحدة بعيدا“.
وقال القادة في بيان مطالبين الولايات المتحدة بالعودة إلى اتفاقية باريس ”يمثل تغير المناخ الخطر الأكبر الوحيد على حياة وأمن ورفاه شعوب المحيط الهادي“.
وقال إيوتعتبر الجزر الواطئة في المحيط الهادي خط الجبهة في مجال تغير المناخ ويأتي نداء دول المنطقة في الوقت الذي يجبر فيه ارتفاع منسوب سطح البحر والأزمات الأخرى المتصلة بالمناخ السكان على الانتقال إلى أرض أعلى.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاقية المناخ في 2017 قائلا إنها ميزت دولا أخرى على بلاده.
ويسهم موقف الصين المؤيد للحد من تغير المناخ في تعزيز مسعاها لكسب حلفاء في منطقة المحيط الهادي المهمة استراتيجيا والغنية بالموارد الطبيعية.