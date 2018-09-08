الرياض 6 سبتمبر 2018 (شينخوا) شاركت 25 شركة صينية تعمل في المملكة العربية السعودية اليوم (الخميس) في معرض للمهن يستقطب الخريجين من المواطنين.
ويقدم المعرض الذي نظم في الرياض 200 وظيفة للسعوديين الذين درسوا في الصين.
وقال خالد الذي تخرج من جامعة بكين للملاحة الجوية والفضائية لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه حضر الفعالية منذ الصباح الباكر لرغبته في الحصول على وظيفة تتعلق بالهندسة في شركة صينية.
بينما أكد سي ليانغ، نائب المدير العام لفرع شركة سكك حديد الصين في المملكة أن هؤلاء الخريجون هم وسيلة لتعزيز التعاون وتبادل التجارب ما بين الصين والمملكة.
وبحسب إحصائيات السفارة الصينية في السعودية، فأن ما يقارب 1000 طالب سعودي يسافرون سنويا للصين للدراسة، وقد أكد السفير الصيني لدى المملكة لي هواشين أنه على الطلبة السعوديين استغلال الفرصة من خلال تطبيق ما اكتسبوه من معرفة ومهارات في الصين لتطوير اقتصاد بلادهم.
وأضاف إنهم قادرون على المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.