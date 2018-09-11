بيروت 6 سبتمبر 2018 (شينخوا) ذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” اللبنانية الرسمية اليوم (الخميس) أنه تجري حاليا الترتيبات اللازمة لافتتاح خط بحري مباشر ثان من الصين إلى طرابلس بشمال لبنان سيتم إطلاقه في شهر أكتوبر المقبل.
ولفتت الوكالة أن افتتاح الخط الثاني يأتي بعدما اثبت مرفأ طرابلس الدولي قدرته العالية على تقديم كافة التسهيلات اللوجستية والبحرية للسفن الضخمة التي يصل غاطسها حتى 5ر15 متر.
وفي سياق متصل وصلت إلى مرفأ طرابلس اليوم سفينة الحاويات الضخمة (( أبل نوروي)) في إطار الرحلة الثالثة للخط البحري المباشر بين الصين وطرابلس الذي كان قد تم تدشينه الشهر الماضي.
وحملت السفينة حاويات بمختلف أنواع البضائع للسوق المحلية بالاضافة إلى حاويات ستنقل بواسطة سفن متوسطة الحجم إلى مختلف المرافئ الإقليمية.
وكانت شركة ((تشاينا هاربور)) الصينية قد عملت على تأهيل مرفأ طرابلس في العام 2012 ليصبح جاهزا لاستقبال كافة أنواع السفن الضخمة.
وشهد مرفأ طرابلس توسعة لحوضه لاستقبال أضخم أنواع السفن البالغ غاطسها 15.5 متر بالإضافة لاستحداث رصيف لاستقبال الحاويات مزود برافعات صينية متطورة بطول 164 مترا وعرض 47 مترا لتفريغ السفن العملاقة بما يمكنها من رفع 85 طنا ا ونقل أكثر من 700 حاوية في اليوم ما يعادل 480 ألف حاوية في السنة.
وتقع طرابلس على شاطئ البحر المتوسط وتبعد عن بيروت شمالا حوالي 80 كيلومترا، فيما تبعد عن الحدود اللبنانية/السورية الشمالية نحو 30 كيلومترا، وتتجه الأنظار إليها للدور، الذي يمكن أن تلعبه في مرحلة إعادة إعمار سوريا.