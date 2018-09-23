أخبار > الصين تُغلق آلاف المواقع الإلكترونية في حملة تطهير
23/09/2018   6:30 ص

الصين تُغلق آلاف المواقع الإلكترونية في حملة تطهير

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شنغهاي (رويترز) – ذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) يوم السبت نقلا عن المكتب المعني بمراقبة المنشورات غير القانونية أن الصين أغلقت أكثر من أربعة آلاف موقع إلكتروني وحساب على الإنترنت في إطار حملة لثلاثة أشهر ضد المعلومات ”الضارة“ على الإنترنت.

وتُبقي الصين الإنترنت تحت رقابة شديدة وتشن حملة على عدد من الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت، بما في ذلك المواد الإباحية والقمار والتبشير الديني وحتى ”نشر الشائعات“.

وفي حملة بدأت في مايو أيار، تعاملت السلطات مع 120 مخالفة وأمرت 230 شركة بتصحيح مخالفات. ووفقا للمكتب الوطني لمكافحة الأعمال الإباحية والمطبوعات غير القانونية، جرى حذف أكثر من 147 ألف منشور يتضمن معلومات ضارة بحلول نهاية أغسطس آب

الصين تُغلق آلاف المواقع الإلكترونية في حملة تطهير

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