أخبار > جوجل تحتفل باليوم الوطني السعودي
23/09/2018   6:43 ص

جوجل تحتفل باليوم الوطني السعودي

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وضع موقع جوجل اليوم صورة معبرة عن احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 88 الذي يصادف اليوم 23 سبتمبر حيث وضع شعار المملكة ووسط طابع جميل

شكرا جوجل وعيدا مجيدا للمجد والعلياء للوطن السعودي

جوجل تحتفل باليوم الوطني السعودي

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