– تتّجه الأنظار حالياً نحو “المعرض الزراعي السعودي 2018″، الذي تنظمه “شركة معارض الرياض المحدودة” برعاية معالي المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، في الفترة بين 7 و10 أكتوبر المقبل، نظراً لدوره المحوري في تنشيط قطاع الزراعة الذي يشهد نمواً مطّرداً وزيادة لافتة في معدل الاستثمار السنوي، الذي تجاوز 200 مليار ريال سعودي، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط. ويتميّز الحدث المرتقب، المقام في “مركز معارض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض”، بالتركيز على قطاعات جديدة تتيح فرص العمل و الإستثمار في القطاع الزراعي.
ويكتسب المعرض التجاري الدولي السابع والثلاثون للزراعة والمياه والصناعات الزراعية أهمية استراتيجية، كونه يوفر منصة استراتيجية لتسليط الضوء على الفرص الزراعية التي تزخر بها السعودية، في الوقت الذي تم فيه تخصيص 92 مليار ريال سعودي لمساعدة قطاعات البيئة والمياه والزراعة على دعم التوجّه الحكومي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. وتحظى الزراعة العضوية وتربية وزراعة الأسماك أيضاً باهتمام الدورة المرتقبة باعتبارها مكوناً رئيساً من مكونات الأمن الغذائي المستدام. ويقام “المعرض الزراعي السعودي 2018” بالتزامن مع كل من “المعرض السعودي للأغذية الزراعية”، المعرض التجاري الدولي الخامس والعشرين للمنتجات الغذائية؛ و”المعرض السعودي لتغليف الغذاء”، المعرض التجاري الدولي الثامن لتقنيات معالجة وتغليف الأغذية.