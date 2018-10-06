الرياض 5 أكتوبر 2018م :حازت الهيئة العامة للزكاة والدخل على جائزة(نجم لينكدإن الصاعد (، كأفضل جهة حكومية في استقطاب الموارد البشرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018م، وذلك خلال حفل جوائز لينكدإن السنوي الذي أقيم في مدينة دبي يوم الخميس 24/1/1440هـ الموافق 4/10/2018م، بحضور وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة نورة الكعبي وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة.
وتمنح لينكدإن هذه الجائزة الموزعة على ست فئات للجهات التي تستخدم حلول وتطبيقات لينكدإن للموارد البشرية،وذلك بعد تحليل أداء الشركات والجهات الحكومية، ابتداءً من شهر أغسطس 2017موحتى أغسطس2018 م، وقام فريق لينكدإن بناءً على عدة معايير بإجراء تحليل لأداء ونتائج أكثر من 1000 جهة حكومية وشركة، متواجدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا، وأميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا.
وفي تعليق له على هذه الجائزة، قال الأستاذ محمد بن حديجان الحربي، مدير عام إدارة رأس المال البشري في الهيئة العامة للزكاة والدخل:”نحن فخورون بحصول الهيئة العامة للزكاة والدخل على هذه الجائزة التي تعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال. فقد عملت الهيئة علىخلق بيئة عمل جاذبة، والتي بدورها ساهمت في استقطاب الكفاءات الوطنية المميزة من خلال استخدام حلول شبكة لينكد إن ، وبذلك أصبحت الهيئة الأسرع نمواً بهذا الجانب في عام 2018م ،وتمتلك قاعدة بيانات لأكثر من 80 ألف مرشح.
وأضاف الحربي: “نتطلع إلى أن تكون الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة من أفضل الإدارات الضريبية على مستوى العالم، ولذا نولي اهتماماً بالغاً باستقطاب وتطوير الموارد البشرية لدينا ، وقد عملنا في الفترة الماضية على تطبيق الأنطمة الإدارية الحديثة لتمكين وتحفيز الموظفين على القيام بأعمالهم بالشكل الأمثل، إضافةً إلى توفير برامج تدريبية للموظفين وفق أرقى المستويات،
حيث تم بناء برامج تدريبية متخصصة مع أفضل دور الخبرة للتدريبلتطوير مهارات الموظفين في مختلف مجالات عمل الهيئة”.