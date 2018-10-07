شهد ملتقى عالم التطبيقات 2018 بجدة تدشين منصة “بلوبيز” والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث دشنها الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال تشريفه افتتاح الملتقى والمعرض المصاحب.
واوضح المدير التنفيذي لمنصة “بلوبيز” مشعل عدنان بالغنيم مبيناً بأن المنصة تقوم على إدارة موارد المنشأت من حيث المشتريات والمبيعات وإدارة عمليات التسويق بين الشركات على مستوى عال من الشفافية.
وكشف بالغنيم بأن المنصة من المتوقع أن تدير أكثر من ٥ ملايين عرض وطلب خلال الثلاث السنوات المقبلة، مبيناً بأن منصة “بلوبيز” تتميز بإدارة فريق من الخبراء السعوديين الطموحين وتهدف للعب دور أساسي في تطوير مناخ سوق العمل والاقتصاد السعودي وتتميز بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام.
يذكر بأن ملتقى عالم التطبيقات 2018 بجدة في نسخته الثانية يقام برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ويحظى بمشاركة ١٣٢ شركة رقمية محلية ودولية بتنظيم غرفة جدة ممثلة بلجنة ريادة الأعمال، بفندق الريتز كارلتون بجدة، وذلك بهدف دعم وتطوير المبرمجين والمبدعين وإثراء الإبتكار الرقمي والإرتقاء بالمحتوى المحلي.
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