القدس 9 أكتوبر 2018 (شينخوا) سيتم بيع نظام عسكري إسرائيلي يسمى (تروفي) إلى الجيش الأمريكي في صفقة تقدر ب500 مليون دولار أمريكي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني التجاري المحلي ((كالكاليست))، يوم الثلاثاء.
وتم تطوير نظام (تروفي)، الذي يحمي المركبات المدرعة من الصواريخ وقذائف الهاون، من قبل أنظمة الدفاع المتقدمة لشركة رافال، وهي شركة تكنولوجيا مقرها في شمال إسرائيل.
وقد طلب الجيش الأمريكي وحدات نظام رافال في يونيو من العام الماضي بمبلغ 193 مليون دولار أمريكي لحماية دبابات ابرامز، ومن المتوقع أن يزيد الطلب مع ازدياد عدد الدبابات التي يعتزم حمايتها.
بالإضافة إلى ذلك، تتنافس شركة رافال مع شركات أخرى لتزويد الجيش الأمريكي بنسخة خفيفة من نظام تروفي، لناقلات الجنود المدرعة برادلي وسترايكر.
في سبتمبر عام 2018، عرضت رافال عملية تشغيل النظام على عربات برادلي، بحضور 130 ممثلا من 10 جيوش أجنبية في مجمع تجاربها في جنوب إسرائيل.
في ذلك العرض، اعترضت نسخة خفيفة من تروفي أكثر من 300 صاروخ مضاد للدبابات وقذائف آر بي جي، من مختلف الأنواع. وقالت رافال إن معدل الاعتراض كان 95 في المائة.
إن شركة رافال هي الوحيدة التي ما زال نظامها من هذا النوع في الخدمة التشغيلية في الجيش الإسرائيلي، الذي طلب ألف وحدة لدبابات ميركافا وناقلات الجنود المدرعة.