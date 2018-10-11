بكين 11 أكتوبر 2018 (شينخوا) أطلقت جامعة هونان في وسط الصين مبادرة ابتكار لتطوير نظام النقل العام الذكي في المدن، وفقا لما ذكرته مجلة ساينس اند تكنولوجي اليومية يوم الخميس.
وتضم هذه المبادرة، التي تستثمر ما يزيد على 100 مليون يوان (حوالى 14.4 مليون دولار امريكي)، تقنيات مثل المحرك الاوتوماتيكي والانترنت المتحرك ومركبات الطاقة الجديدة.
وسيتم توفير مساعدة للمركبات ووسائط النقل من خلال أنظمة سحابية للتخطيط الزمني والتسيير ، والاتصالات الأرضية والمساحات الذكية المحمولة، وفقا للصحيفة. وسيتم الترحيب بالحافلات عبر الإنترنت من خلال النظام ، وسيتم استلام طلبات الركاب في الوقت الفعلي.
وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن يرفع النظام قدرة النقل بنسبة 10 في المائة مقارنة بالمترو، بينما يوفر الوقت اللازم للسفر بنسبة 70 في المائة.
ويضم البرنامج أيضا جامعة تونغجي في شانغهاي وجامعة تسينغهوا في بكين.