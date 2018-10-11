وفقا لما نشرته صحيفة المدينة اليوم 10 اكتوبر 2018 دشنت الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني بمنطقة المدینة المنورة وبالتعاون مع شركة طیبة لتشغیل المطارات عدد من المنصات المرئیة وأجھزة عرض المعلومات السیاحیة في مطار الأمیر محمد بن عبدالعزیز الدولي بالمدینة المنورة، بھدف التعریف بالمقومات السیاحیة والأثریة والتراثیة التي تزخر بھا المنطقة، والمساھمة في تقدیم دلیل إرشادي یرسم ملامح جدیدة للتعریف بالمنظومة السیاحیة والمواقع التاریخیة بالمنطقة، بالإضافة إلى منصات زجاجیة تعرض نماذج تحاكي أھم المقتنیات الأثریة، وبعض المصنوعات الیدویة المقدمة من الحرفیین والحرفیات بالمدینة المنورة والتي ارتكزت على الھویة الثقافیة والأصالة الوطنیة للتعریف بالتراث الحضاري، بالإضافة إلى تركیب أجھزة المعلومات السیاحیة الالكترونیة من خلال استخدام أحدث وسائل التقنیة، وذلك بھدف توفیر المعلومات عن أبرز الوجھات السیاحیة والأنشطة والفعالیات المختلفة والمواقع التي یحرص زائر المدینة المنورة إلى التوجھ إلیھا. وذكر مدیر عام الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني بالمدینة المنورة المھندس فیصل بن خالد المدني أن التعاون الذي تم مع شركة طیبة لتشغیل المطارات جاء امتدادا للتعاون البناء والجھود المشتركة بین الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني والھیئة العامة للطیران المدني بشأن تخصیص مواقع في بعض مطارات المملكة، وذلك بھدف إبراز المعالم والمقومات السیاحیة والتعریف بالتراث الحضاري والموروث الثقافي وتقدیمھ بأسلوب فرید ومتنوع إلى أكبر عدد من المسافرین عبر المنافذ الجویة المختلفة. وأضاف المدني أن المنصات والأجھزة السیاحیة بمطار الأمیر محمد بن عبدالعزیز الدولي بالمدینة المنورة تعمل على توفیر تجارب فریدة وتفاعلیة ممیزة للمسافرین تلھمھم وتشجعھم على زیارة ابرز المواقع التاریخیة والسیاحیة بمنطقة المدینة المنورة، كما أن تلك المنصات السیاحیة سوف تخضع لعملیات تحدیث دوریة على المحتوى، بالإضافة إلى التواصل والتنسیق مع كافة الجھات ذات العلاقة لتزوید المنصات السیاحیة بكل المعلومات الجدیدة التي تختص بالفعالیات والأنشطة السیاحیة والمواقع التي یحرص الزائر على زیارتھا فترة تواجده بالمدینة المنورة، وذلك بھدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة عبر تلك المنصات
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