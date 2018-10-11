خالد عبد الحميد – القاهرة- الوكاد
أعلن الجيش المصري أمس، بدء التدريبات العسكرية المشتركة مع الجيش السعودي «تبوك 4» والتي ينفذها الجيشان في نطاق المنطقة العسكرية الجنوبية في مصر، وتستمر لأيام.
وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي: «إن عناصر من القوات البرية الملكية السعودية وصلت إلى مصر على مدار الأيام الماضية للمشاركة في التدريبات، إذ تم دمج القوات المصرية والسعودية لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة». وأضاف: «كما تم عقد محاضرات نظرية وعملية للاستفادة من الخبرات القتالية لكلا الجانبين وتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب، كما نفذت القوات المشاركة العديد من الرمايات من أوضاع الرمي المختلفة باستخدام مقلدات المايلز».
وأوضح الرفاعي إن التدريب يهدف إلى تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري، من خلال استمرار التدريبات المشتركة، وتطوير العمل المشترك في ظل التحديات الحالية في المنطقة، لافتاً إلى أن القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفذ تدريبات مشتركة من أبرزها البحرية «مرجان»، والجوية «فيصل»، كما شاركت القوات السعودية والمصرية في تدريبات «رعد الشمال» و «درع الخليج» و «تحية النسر» و «النجم الساطع».
وتأتى «تبوك 4» في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري.