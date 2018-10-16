ينتشوان 14 أكتوبر 2018 (شينخوا) وقعت جامعة نينغشيا في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي في شمال غربي الصين، اتفاقية مع المركز القومي للبحوث المصري وجامعة عين الشمس بشأن مشاركة مصر في بناء مختبر للتعاون الدولي مؤخرا.
تم توقيع هذه الاتفاقية أثناء الندوة الدولية التي عقدت يوم 11 أكتوبر الجاري بشأن الموارد المائية المستدامة وحماية البيئة المائية في المناطق المنعطفة للنهر الأصفر، وشارك فيها ما يزيد عن 40 خبيرا وأكاديميا من الصين ومصر وإيران والولايات المتحدة، حيث منح خه جيان قوه رئيس جامعة نينغشيا إخطارات تعيين لبعض الخبراء الأجانب في المختبر.
ويختص هذا المختبر المشترك بدراسة الموارد المتميزة في المناطق الجافة في الصين والدول العربية ومعالجة البيئة. وستقوم الصين ومصر من خلال إنشاء هذا المختبر بعمليات تطوير وتعميم للمحاصيل المزروعة بالمناطق الجافة وشبه الجافة ولمعدات وتكنولوجيا توفير المياه في الدول العربية ومنطقة نينغشيا، فيما سترشح كل من الصين ومصر خبراء في هذا المجال لشغل مناصب بالمختبر.
بدأ تأسيس هذا المختبر في يوليو عام 2017. ويقوم حاليا بـ16 مشروعا تعاونيا دوليا مع الإمارات المتحدة وسلطنة عمان والولايات المتحدة وأستراليا، بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 مشروعا محليا على المستوى الوطني. وحقق هذا المختبر منجزات ملحوظة في تطوير معدات توفير المياه في المناطق الجافة ووسع استخدام هذه المعدات في أنحاء البلاد.
كما أنشأ المختبر قواعد لتطوير الموارد المتميزة ومعالجة البيئة في منطقة نينغشيا وعمان والإمارات وحقق تقدما جوهريا في تكنولوجيا الري لخمسة أنواع من المزروعات.
ووقع المختبر عقودا لنقل التكنولوجيا بقيمة 160 مليون يوان ( حوالي 23.13 مليون دولار أمريكي ) مع الإمارات والكويت، وعقد أربع دورات لتدريب 216 فنيا من الدول العربية.