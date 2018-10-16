ثقافة وفنون > إندونيسيا ضيف شرف الدورة 33 لمهرجان “الجنادرية” السعودي
16/10/2018   11:13 ص

إندونيسيا ضيف شرف الدورة 33 لمهرجان “الجنادرية” السعودي

+ = -
0 71

(رويترز) – قالت وزارة الحرس الوطني في المملكة السعودية يوم الاثنين إن إندونيسيا ستكون ضيف شرف الدورة الثالثة والثلاثين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ”الجنادرية“ هذا العام.

وكتبت الوزارة التي تشرف على تنظيم الحدث الثقافي-الرياضي كل عام على حسابها الرسمي بموقع تويتر ”صدرت الموافقة السامية الكريمة على موعد افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية-33 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.. وجمهورية إندونيسيا ضيف الشرف لهذه الدورة“.

وتنطلق الدورة الجديدة للجنادرية في 31 ديسمبر كانون الأول وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

ويشمل برنامج المهرجان كل عام ندوات فكرية وأمسيات شعرية ومعارض فنية إضافة إلى سباق الهجن الشهير وحفل العارضة الذي غالبا ما يشارك فيه العاهل السعودي

إندونيسيا ضيف شرف الدورة 33 لمهرجان “الجنادرية” السعودي

ثقافة وفنون
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1932168.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *